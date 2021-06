COVID-19: 1 décès et 4 nouveaux cas COVID au Bas-Saint-Laurent

Alors que le nombre de cas actifs est en chute libre depuis quelques semaines et que la Santé publique du Bas-Saint-Laurent ne recense plus 63 cas actifs sur le territoire, 1 décès et 4 nouveaux cas s'ajoutent au bilan quotidien.

Les 4 nouveaux cas se trouvent dans la MRC de Kamouraska (+2) et dans la MRC de Rivière-du-Loup (+2). Depuis le début de la pandémie, on recense un grand total de 3 910 cas dont 3 797 sont considérés comme guéris.

Cas par MRC :

Kamouraska 663 (+2) Rivière-du-Loup 1338 (+2) Témiscouata 387 Les Basques 197 Rimouski-Neigette 816 La Mitis 178 La Matanie 251 La Matapédia 80 Indéterminés 0 Bas-Saint-Laurent 3910

Le SARS-CoV-2 a fait une 50e victime au Bas-Saint-Laurent, il s'agit du septième décès dans les sept derniers jours. On dénombre 7 hospitalisations (-2) en lien avec la COVID-19 à Rimouski, dont 3 sont aux soins intensifs.

Il y a eu 678 tests de dépistage réalisés mardi.