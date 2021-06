Denis Blais sera candidat à la mairie de Témiscouata-sur-le-Lac 

Conseiller municipal depuis 2017, Denis Blais a annoncé ce jeudi 3 juin qu’il briguera la mairie de Témiscouata-sur-le-Lac dans le cadre des prochaines élections municipales du 7 novembre prochain. Il sera entouré d’une équipe de six personnes qui se présenteront comme conseillères et conseillers municipaux.

Dans une communication écrite, Denis Blais souligne que son intérêt pour le poste de maire est là «depuis longtemps», mais que la décision de se présenter a été murie et évaluée «avec beaucoup d’attention». Il estime que le prochain mandat à la mairie de Témiscouata-sur-le-Lac «sera probablement le plus important des 20 prochaines années en raison de la multitude de dossiers qui seront à travailler».

C'est également pour cette raison, explique-t-il, qu'il a amorcé dès janvier dernier «des discussions avec des gens de grande valeur» afin de présenter «une équipe forte» aux prochaines élections. «Je crois sincèrement qu'unis, nous irons plus loin», dit-il.

L’équipe municipale, appelée «Ensemble Témiscouata-sur-le-Lac», présentera ses candidats et candidates, ainsi que sa vision, lors d’une rencontre tenue en début d’après-midi au restaurant l’Intrigue. On en profitera pour lancer une consultation publique en vue de finaliser les différents enjeux et priorités pour le mandat à venir.

Denis Blais est installé à Témiscouata-sur-le-Lac depuis 2011. Il est titulaire d’un baccalauréat en enseignement et d’un diplôme de deuxième cycle en administration scolaire. Il est également titulaire d’une maîtrise en service social et d’une maîtrise en management des organisations publiques obtenue à l’école nationale d’administration publique.

Celui qui a été maire intérimaire pendant quelques mois au cours du dernier mandat a occupé différents postes de gestionnaire dans le réseau public. Depuis maintenant 6 ans, il est directeur général du CPE-BC les Calinours.

Davantage de détails suivront…