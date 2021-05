Une formation pour les motocyclistes payée par la SAAQ

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a annoncé le 26 mai le lancement d'une formation de rafraîchissement pour les motocyclistes. L'objectif de la formation est d'offrir aux motocyclistes un moyen concret d'améliorer leur sécurité sur la route et de bien les outiller pour prévenir les accidents.

Afin d'encourager les motocyclistes à y participer, la formation est accompagnée d'un remboursement de son coût total, offert par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Le contenu de la formation met l'accent sur l'importance d'adopter un comportement sécuritaire et de repérer les dangers potentiels, en plus d'effectuer une mise à niveau des compétences et des techniques de conduite.

Cette formation est issue de la 5e recommandation du Rapport du comité d'experts sur la sécurité des motocyclistes, qui vise à encourager les motocyclistes à suivre régulièrement des cours de perfectionnement ou de rafraîchissement, particulièrement les conducteurs peu expérimentés et les propriétaires d'une nouvelle moto. En effet, les analyses récentes ont démontré que ces conducteurs sont plus à risque en raison notamment d'un manque d'expérience de conduite.

La formation de rafraîchissement est mise en place dans le cadre d'un programme d'évaluation, d'une durée de deux ans, pour mesurer les effets à court et à moyen terme de cette formation sur l'amélioration des connaissances, des habiletés, des attitudes et du comportement des participants, de même que son effet sur le bilan routier. Ainsi, les motocyclistes qui bénéficieront de la formation au cours des deux premières saisons seront sollicités pour contribuer au programme d'évaluation.

«La saison de moto vient à peine de commencer et, déjà, plusieurs accidents impliquant des motocyclistes se sont produits. Cette situation me préoccupe considérablement. Ainsi, j'invite tous les motocyclistes à faire preuve d'une grande prudence lors de leurs déplacements, à adopter une conduite préventive afin de partager la route de façon sécuritaire avec les autres usagers et, bien sûr, à suivre de façon régulière une formation de rafraîchissement ou de perfectionnement afin d'être plus en sécurité sur les routes», a déclaré François Bonnardel, ministre des Transports.

Dès cette saison, jusqu'à 700 motocyclistes pourront bénéficier de cette formation d'une durée de 4 h, et du remboursement de celle-ci, en participant au programme d'évaluation. Il en sera de même pour la saison 2022. Les inscriptions à la formation doivent se faire sur le site Web de Moto Pro FMQ et seule la formation de 4 h offerte dans le cadre du programme d'évaluation peut faire l'objet d'un remboursement par la SAAQ.