Le Semoir : Verger de l’Évolution lance un 2e appel de candidature

Le Semoir, une initiative d’écoéducation panquébécoise dont le but est de former les écocitoyens de demain, lance le deuxième appel de candidatures de son programme pédagogique local : Le Verger de l’Évolution. Les écoles des régions de Montmagny, L’Islet et Kamouraska sont invitées à soumettre la participation de leur classe de 4e année d’ici le 30 juin prochain.

Si Le Semoir est en mesure de lancer ce deuxième appel vers les écoles en vue de la prochaine rentrée scolaire, c’est notamment grâce à la participation de l’entreprise LG Cloutier de L’Islet, spécialiste de l’usinage industriel. L’entreprise s’engage à verser 5000 $ par année pendant trois ans afin de permettre la participation de deux classes jusqu’en juin 2024. L’implication de nombreux autres partenaires permettra de financer la participation de six nouvelles classes l’automne prochain.

«C’est vraiment incroyable comment les acteurs du milieu embarquent dans l’aventure. Ça nous permet de progresser. Et on sait qu’il faut augmenter la cadence face à la crise du climat», explique Simon Côté, coordonnateur d’Arbre-Évolution, qui chapeaute Le Semoir.

Le Semoir : Verger de l’Évolution est un programme local à la Côte-du-Sud qui en est à sa première année d’existence. «Ce qu’on cherche à offrir, c’est une expérience immersive qui transformera les élèves. Nous voulons que nos jeunes soient mieux préparés face aux enjeux environnementaux qui se dressent à l’horizon», précise Marie-Claude Bernier, éducatrice en chef. Pour chaque atelier de la programmation, un cahier de l’élève, une situation d’apprentissage-évaluation (SAÉ) et deux grilles d’évaluation des compétences ont été créés pour les enseignants. «L’objectif est que le temps passé avec nos formateurs soit évalué et comptabilisé par les professeurs. Il ne s’agit donc pas d’un calendrier d’activités parascolaires, mais bien d’un programme scolaire permettant d’évaluer les élèves selon différentes matières», ajoute Mme Bernier. Le cœur de la programmation repose sur l’attribution d’un lopin de terre de 25 mètres carré à chaque classe participante au Verger de l’Évolution à Sainte-Louise.

L’appel de candidature vise les classes de 4e année du primaire uniquement. Les écoles sont invitées à soumettre leur demande d’ici le 30 juin prochain. Le début de la programmation pour cette deuxième cohorte aura lieu à l’automne 2021. Pour plus d’information, visitez le www.lesemoir.org/verger