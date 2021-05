Ça roulera sur Le Petit Témis à compter du 1er juin

La Corporation sentier Rivière-du-Loup / Témiscouata avait avisé les cyclistes que Le Petit Témis était fermé en raison des travaux de l’autoroute 85. En plus des mesures de déconfinement annoncées par le gouvernement du Québec en lien avec la pandémie, les gens de la région et les visiteurs seront heureux d’apprendre qu’ils pourront à nouveau circuler sur la piste cyclable à compter du 1er juin prochain.

La coordonnatrice de la Corporation, Martine Desbiens, a noté qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle cette année de pouvoir ouvrir la piste aussi tôt en saison. «Le secteur nord est boisé, la neige y fond tardivement. Les travaux d’entretien ont débuté le 15 mai en 2021, mais cela est inhabituel», a expliqué Mme Desbiens.

Des plaintes sont également enregistrées à l’effet que des propriétaires de chiens les promènent sans laisse ou avec une corde trop longue dans le sentier. On donne un libre accès aux marcheurs dans la piste cyclable, c’est un privilège. La Corporation demande donc à ceux qui se promènent avec leur chien de le garder en laisse en tout temps et au pied.

Le parc linéaire Le Petit-Témis est géré par deux corporations à but non lucratif pour la province de Québec. La portion Nord, sous la responsabilité de la Corporation sentier Rivière-du-Loup / Témiscouata, représente une section de 69 km, entre Rivière-du-Loup et le croisement de la route 232 à Cabano. La section Sud, d’une longueur de 44 km, va de Cabano jusqu'aux limites de la province de Québec. Cette portion est sous la responsabilité de la Corporation d’aménagement du lac Témiscouata et de la rivière Madawaska.

La Corporation sentier Rivière-du-Loup / Témiscouata est responsable de l’entretien, du développement et de la gestion de 69 km du Petit-Témis et en plus de 77,3 km de la Route verte de l’Estuaire qui traverse la MRC de Rivière-du-Loup. En pleine saison estivale, la Corporation embauche en moyenne une douzaine d'employés. On compte parmi ceux-ci, des préposés à l'accueil et à l'information, une équipe d'entretien ainsi que l'équipe d'administration.

Parmi les attraits du Petit Témis, outre la beauté du paysage et la tranquillité d’esprit en roulant loin des véhicules, les cyclistes y trouvent sur leur passage le Café Denis-Longchamps, à Saint-Modeste. Situé à 15 km de Rivière-du-Loup, ce petit restaurant vous offre des repas légers, des déjeuners santé, différents breuvages et un comptoir à friandises glacées.

On retrouve également trois sites de camping sauvage au bord du sentier : Camping de la rivière des Roches situé à Saint-Modeste (à 20 km de Rivière-du-Loup), Camping du ruisseau Beaulieu situé à Saint-Honoré (40 km de Rivière-du-Loup) et Camping de l’Observatoire situé à Saint-Louis-du-Ha! Ha! (61.3 km de Rivière-du-Loup). Vous devez réserver au moins 48 heures à l'avance.

Tout est en place pour une belle saison estivale et plusieurs kilomètres en vélo.