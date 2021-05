Le Carrefour 50 + présente son conseil d’administration

Lors de la tenue en mode virtuel de son assemblée générale annuelle, le 14 mai dernier, le Carrefour 50 + du Québec a confirmé la nomination de Richard Rancourt, de Rimouski, à la présidence de son conseil d’administration ainsi que les membres de son bureau de direction : à la vice-présidence, Gérald Gagné de Cap-Chat et Marie-Line Gallant de Sainte-Florence, au poste de trésorière, Madeleine Perreault de La Rédemption et, à titre de secrétaire, Monique St-Pierre de Pohénégamook.

Dans son discours de clôture de l’assemblée, M. Rancourt a mis l’accent sur le bénévolat fait avec un plaisir qui se propage et devient contagieux. C’est encore plus vrai qu’au sortir de la pandémie, la mission la plus importante des Clubs des 50 + sera de créer des occasions de rencontres afin de permettre aux aînés de sortir de l’isolement. Il pointe déjà l’approche du 50e anniversaire de l’organisme en 2022.

N’oublions pas que les clubs sont impliqués dans la vitalité des milieux de vie de leurs municipalités déjà dévitalisées en région. Les personnes de 65 ans et plus représentent le quart de la population vieillissante dans l’Est du Québec.

Rappelons que le Carrefour 50 + du Québec est un fort réseau de 147 Clubs des 50 ans et plus affiliés et près de 20 000 membres, répartis sur le grand territoire de l’Est du Québec, entre La Pocatière et les Îles-de-la-Madeleine.