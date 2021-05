Tournée industrielle à Témiscouata-sur-le-Lac

C’est avec détermination et enthousiasme que le maire de Témiscouata-sur-le-Lac et le directeur de la Corporation de développement économique débuteront une tournée industrielle afin de connaître les projets en cours et à venir de leur communauté d’affaires.

C’est en respectant les règles sanitaires en vigueur que les intervenants visiteront les dirigeants d’entreprises de la ville dans les prochaines semaines, selon les disponibilités de ceux-ci.

«Le but premier de cette démarche consiste à se rapprocher de nos industriels afin non seulement de les appuyer mais aussi de les accompagner dans leurs projets respectifs», mentionne le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet.

En plus d’être à l’écoute des divers besoins des entreprises, messieurs Ouellet et Bossé profiteront de l’occasion afin de rappeler et de promouvoir les avantages mis à la disposition des entrepreneurs à Témiscouata-sur-le-Lac.

«À la Corporation de développement économique, nous offrons un appui constant aux promoteurs actuels et potentiels», affirme Pierre Bossé, directeur de l’organisme. «De concert avec la Ville, nous mettons tout en œuvre afin de faciliter l’établissement de nouvelles entreprises tout en supportant celles déjà existantes sur notre territoire.»

Outre la disponibilité de terrains commerciaux et industriels de choix au cœur de la ville, le programme d’aide financière aux projets industriels de même que l’appui constant de la Corporation, la Ville est heureuse de pouvoir annoncer qu’un délai accéléré a été mis en place pour la conclusion d’une entente de principe avec un promoteur.

«Nos entreprises sont au cœur de notre développement socio-économique, c’est pourquoi nous nous devons d’être tout aussi dynamique dans nos façons de faire. À compter d’aujourd’hui, nous sommes en mesure de garantir à nos promoteurs une réponse, et ce, dans un délai de 10 jours suivant le dépôt de leur projet complet», conclut Gaétan Ouellet.