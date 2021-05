Lancement d’une consultation publique pour une politique de l’arbre à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup profite du mois de l’arbre et de la forêt pour lancer une démarche de consultation publique portant sur sa proposition de politique de l’arbre et les normes qui s’appliquent actuellement. Celle-ci s’amorcera avec une soirée de consultation, le jeudi 27 mai à 19 h, et se poursuivra jusqu’au 11 juin par l’intermédiaire d’un sondage en ligne.

Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur et favoriser l’accès au plus grand nombre dans les circonstances actuelles, la présentation du 27 mai sera télédiffusée en direct sur les ondes de MAtv (609 sur Illico - 9 sur Hélix). Elle sera également diffusée via le site web de la Ville (Services en ligne / webdiffusion), de même que dans sa page Facebook.

La consultation permettra dans un premier temps de présenter aux citoyens la proposition de politique de l’arbre, les avantages et enjeux de son adoption, ainsi que les détails du plan d’action proposé. Les grandes lignes des normes actuelles relatives aux arbres seront aussi abordées, afin de mieux les faire connaître et également consulter les citoyens sur celles-ci. Une période sera ensuite consacrée aux échanges, questions et commentaires des citoyens, lesquels pourront interagir en adressant un courriel à [email protected] ou via la messagerie privée de la page Facebook à facebook.com/villerdl.

Les divers documents et la présentation seront ensuite déposés sur le site web de la Ville en cours de journée, le lendemain 28 mai. Un sondage à remplir d’ici le 11 juin sera alors rendu disponible, afin de permettre au plus grand nombre de citoyens de s’exprimer dans le cadre de la consultation. Il sera accessible à VilleRDL.ca/sondages.

Autres activités du mois de l’arbre

Après avoir pris une pause au printemps dernier, une distribution d’arbres se tiendra cette année selon deux modes ayant reçu l’aval de la Santé publique : la livraison à domicile et le service à l’auto. Dans un cas comme l’autre, la réservation est obligatoire et s’effectue via la plateforme transactionnelle de la Ville, au VilleRDL.ca/MesLoisirs.

La livraison aura lieu le vendredi 28 mai en avant-midi, après-midi et soirée, au choix des citoyens. Jusqu’à cinq (5) plants peuvent être sélectionnés par adresse, parmi quatre (4) essences disponibles, jusqu’à épuisement des quantités. Il est sinon possible d’opter pour la distribution en formule service à l’auto, le 29 mai en avant-midi au carré Dubé. Les mêmes conditions s’appliquent pour les arbres et l’inscription obligatoire, mais cette seconde option permettra en outre d’obtenir un maximum de 2 chaudières de 20 litres de compost. Les citoyens doivent apporter leurs propres récipients pour le transport.

Finalement, la bibliothèque Françoise-Bédard propose un concours de dessin aux jeunes et moins jeunes lecteurs qui ont si hâte de retrouver ses rayons. D’ici la fin du mois de mai, les citoyens sont invités à déposer un dessin d'arbre au comptoir du prêt. Un gagnant sera tiré au hasard le 1er juin et recevra un joli abécédaire de la forêt.