Des troncs d’arbres sur le Petit Témis

Gilles Martin est un cycliste qui aime emprunter la piste cyclable Petit Témis de Saint-Louis-du-Ha! Ha! jusqu’à Cabano. Quelle ne fut pas sa surprise le 16 mai dernier en fin d’après-midi quand il a aperçu des troncs d’arbres en plein milieu du sentier.

Puisque la neige a fondu plus rapidement ce printemps, les cyclistes ont été nombreux à sortir leur vélo pour profiter du beau temps. «Il y a eu une coupe à blanc des arbres dans le secteur, on a laissé des bouts d’épinettes qui occupent 70 % du chemin», a expliqué M. Martin qui trouve la situation dangereuse.

La section Nord du Petit-Témis, de Rivière-du-Loup jusqu’au croisement de la route 232 à Cabano, est sous la responsabilité de la Corporation sentier Rivière-du-Loup / Témiscouata. Le cycliste a communiqué avec la coordonnatrice de la Corporation, Martine Desbiens, pour lui demander d’intervenir dans ce secteur pour lequel il n’y a pas de travaux pour la construction de l’autoroute 85.

Info Dimanche a également contacté Mme Desbiens qui a expliqué que la corporation avait pris la décision de fermer le sentier au complet en raison des travaux de l’autoroute 85. «L’ouverture est prévue le 1er juin prochain. La semaine dernière il y avait encore de la neige à Saint-Honoré et Saint-Hubert. On voudrait faire mieux, mais on ne peut pas. De plus, c’est difficile de faire entrer quelqu’un pour entretenir seulement 6 kilomètres de piste», a indiqué la coordonnatrice.

Gilles Martin a précisé qu’il n’y a aucune pancarte dans le secteur de Saint-Louis-du-Ha! Ha! qui indique que le sentier est fermé. M. Martin s’est aussi adressé à la Municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et à la MRC de Témiscouata pour faire enlever ces troncs d’arbre, mais cette responsabilité ne leur revenait pas.

Martine Desbiens a tenu aussi à aviser les cyclistes que des dommages ont été vus près du pont dans le secteur de la petite rivière Savane. C’est le ministère des Transports qui doit effectuer les travaux de réparation dans ce cas et cela peut prendre plusieurs mois.