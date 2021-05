Le camp de jour de Rivière-du-Loup lance sa période d’inscription le 26 mai

Le Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup désire informer la population que la période d’inscription à son camp de jour se déroulera du 26 mai dès 12 h jusqu’au 4 juin, par l’intermédiaire du portail transactionnel Mes loisirs en ligne.

Le camp sera ouvert du mercredi 30 juin au vendredi 13 aout à raison de 40 heures par semaine, soit de 8 h à 17 h du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi. Cet horaire hebdomadaire tient compte de la recommandation gouvernementale voulant qu’un enfant demeure en tout temps avec le même animateur, afin de limiter les risques de propagation du coronavirus et faciliter la recherche de contacts épidémiologiques si nécessaire.

Bonne nouvelle pour les familles, le rajustement des ratios comparativement à l’année dernière permet d’augmenter significativement la capacité d’accueil, de 300 en 2020 à 425 cet été. Puisque le camp accueillait cependant environ 575 jeunes avant la pandémie, la collaboration des parents qui seront à la maison cet été est de nouveau sollicitée, afin de permettre aux familles qui n’ont aucune alternative au camp de jour de s’inscrire en première vague. Le 31 mai, un état des places disponibles sera publié via les médias sociaux et tous ceux qui le désirent pourront alors les réserver.

Les camps prendront place au chalet des loisirs du parc Cartier, à l’école Roy, à l’école internationale Saint-François-Xavier et à l’école La Croisée 1. Ces divers sites ont des capacités d’accueil limitées, qui ne peuvent être excédées, pour à la fois respecter les normes des camps certifiés et la distanciation. Lors de l’inscription, il est par conséquent possible que la limite d’un lieu pour un groupe d’âge soit atteinte et qu’il soit nécessaire de s’inscrire à un autre site que celui souhaité.

D’ici le 26 mai, les parents qui ne sont pas encore enregistrés au portail d’inscription en ligne de la Ville sont invités à créer sans attendre leur compte et le profil de leurs enfants. Il suffit de se rendre à VilleRDL.ca/MesLoisirs.