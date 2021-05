Sylvie Vignet interpelle le Dr Sylvain Leduc

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, estime que la population de Rivière-du-Loup a droit et mérite des explications de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent quant aux nombres de cas de COVID-19 parmi les plus élevés de la province au prorata de la population. La forte éclosion à l'usine de Viandes duBreton est au cœur de ses préoccupations.

Même si Mme Vignet qualifie la communication avec la Santé publique de «bonne», elle base sa sortie publique sur l'absence d'actions apparentes qui mène selon elle à l'incompréhension dont lui témoignent ses concitoyens.

«Il se passe un phénomène à Rivière-du-Loup que les citoyens ne comprennent pas. Il y a un impact sur nos vies, sur nos commerces et je pense que le Dr Sylvain Leduc [directeur de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent] est bien placé pour venir nous expliquer ce qui se passe et comment ça se passe. (...) Je ne sais pas si c'est duBreton ou le communautaire, sur 30 cas, quel est le pourcentage dans le communautaire. Ces explications-là devraient être données eux citoyens», poursuit la mairesse.

Mme Vignet estime que les Louperivois sont en droit de s'attendre à ce que la direction de la Santé publique détaille et explique le phénomène qui touche le KRTB, mais plus particulièrement la région de Rivière-du-Loup. «Il doit y avoir une mise à jour précisément pour l'ouest du Bas-Saint-Laurent.»

EN CHIFFRES

Les chiffres donnent raison à Sylvie Vignet. Au cours des sept derniers jours, le Bas-Saint-Laurent a enregistré un total de 357 cas de COVID-19. De ce nombre, le KRTB compte 326 infections au coronavirus, soit plus de 91 % des cas du territoire bas-laurentien. La MRC de Rivière-du-Loup en dénombre à elle seule 157 nouveaux cas dont 185 cas toujours actifs, pour 57 pour le Témiscouata et respectivement 56 cas pour les MRC des Basques et de Kamouraska.

Mardi, l'éclosion à l'usine de Viandes duBreton comptait pas moins de 87 cas actifs alors que plus d’une centaine de travailleurs étaient aussi en isolement.

«Pourtant on a suivi les consignes de la Santé publique. Je réponds de la population qui a été en grande partie respectueuse des consignes. Il y a des exceptions, mais qui n'expliquent pas que nous soyons dans les régions les plus chaudes en termes de COVID-19 au Québec. Nous devons avoir des explications à défaut de quoi, je crains que la population ne lâche», renchérit la mairesse de Rivière-du-Loup.

«On doit connaitre par qui circule le virus en Ville, est-ce qu'il s'agit de duBreton et nous avons une part comme communauté. C'est important, parce que nous en souffrons tous.» Sylvie Vignet entend réitérer sa demande de mise à jour auprès de la direction de la Santé publique mercredi.