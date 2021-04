Le Témis en bière reporté à l'été 2022

L’organisation de Témis en bière qui devait avoir lieu les 29 et 30 juillet à Témiscouata-sur-le-Lac annonce avec regret le report de sa 2e édition en raison de la pandémie. L'édition 2020 avait connu le même sort.

«Toute l’équipe est attristée de ce dénouement et vous promet que le festival reviendra en force les 29 et 30 juillet 2022, ont souligné les organisateurs. Continuez de nous suivre sur notre page Facebook pour en découvrir davantage sur les nouveautés et sur les différentes microbrasseries qui devraient être avec nous pour célébrer comme il se doit.»

La première présentation du Témis en bière avait été couronnée de succès alors que 5 000 personnes s'étaient rendues au parc Clair-Soleil du quartier Cabano les 2 et 3 aout 2019. Les attentes des organisateurs ont rapidement été surpassées par la réponse du public.

Le but de l'évènement était d'amasser des fonds pour l'organisation du Ballon sur glace mineur du Témiscouata, mais aussi de faire connaître les microbrasseries bas-laurentiennes.

Le rendez-vous est donc donné à l'été 2022.