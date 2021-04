Un rappel de Postes Canada aux propriétaires de chien

Voir la galerie de photos

Postes Canada lance un appel aux propriétaires de chien, notamment à Rivière-du-Loup, afin d'aider à la livraison de courriel et de colis.



«Chaque jour, nos employés livrent le courrier à des millions de ménages d’un bout à l’autre du pays, et on estime que 36 % des foyers ont des chiens. Notre personnel voit des chiens tous les jours lors de la livraison du courrier et des colis, d’autant plus depuis que le temps se réchauffe et que de nombreux clients, adultes et enfants compris, continuent d’être à la maison pendant la journée», souligne la société d'État par voie de communiqué.

Les facteurs sont quotidiennement confrontés à des chiens et ils rappellent que c’est dans leur nature de protéger toute la maisonnée, et que les agents de livraison n’ont aucun moyen de savoir comment un chien va réagir quand ils s’approchent d’une résidence. «Les incidents recensés concernent des chiens qui menacent, attaquent ou mordent», précise-t-on.

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES



N’ouvrez pas la porte pendant une livraison et ne laissez pas votre chien s’approcher d'un agent de livraison lorsqu’ils circulent dans votre quartier. Il est difficile de respecter la distanciation physique quand un propriétaire doit récupérer son chien, et cela augmente les risques de morsures. Une façon d’empêcher votre chien de s’approcher d'un employé de Postes Canada est de le garder dans une autre pièce au moment de la livraison.

«Nos agents de livraison remarquent aussi des chiens qui errent dans les quartiers, ce qui peut être inquiétant. Assurez-vous que votre chien est immobilisé et qu’il n’a aucun moyen de se promener librement», poursuit la société d'État.