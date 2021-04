La famille des Jeux joue dehors... au parc côtier Kiskotuk

Dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique, le dimanche 2 mai prochain, le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 (COFJQ – 2022) vous invite à jouer dehors, en solo, en duo ou en famille, et à découvrir le majestueux parc côtier Kiskotuk.

De 9 h à 16 h, plusieurs activités seront proposées en plein air dans des zones du parc situées à Cacouna, en collaboration avec Les Loisirs Kakou et l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Dans ce territoire sauvage, des bénévoles du COFJQ – 2022 s’activeront pendant toute la journée pour guider les participants et distribuer des collations fournies gracieusement par le IGA Extra de Rivière-du-Loup. Les infatigables, qui souhaitent tirer le maximum de leur journée en savane et en montagne, pourront même apporter leur pique-nique et dîner dans les aires aménagées. Et qui sait : peut-être que la mascotte Lou viendra-t-elle s’aérer les poumons, elle aussi !

TROIS ZONES, LE MÊME AIR PUR

Dans le secteur des Passereaux, Les Loisirs Kakou et le Comité organisateur proposeront quatre jeux pour petits et grands aventuriers sur le thème de la 56e Finale des Jeux du Québec. Un kiosque du Fan Club 2021 sera aménagé tout près du pavillon d’accueil du parc, qui sera exceptionnellement ouvert pour l’occasion. Les participants seront également invités à explorer les sentiers de vélo de montagne du secteur des Faucons. Ceux qui ne possèdent pas d’équipement pourront emprunter des vélos et des casques gratuitement sur place, grâce à la collaboration de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Au départ du stationnement du site ornithologique du marais de Gros-Cacouna, un rallye de charades sportives s’étendra sur un tronçon de quatre kilomètres de la Route verte. L’activité pourra être réalisée à la marche, à la course ou à vélo dans la baie de Cacouna. Les sentiers de randonnée pédestre seront aussi accessibles. À noter que les chiens en laisse sont acceptés sur tout le territoire du parc, situé à dix minutes en voiture de Rivière-du-Loup.

BOUGEZ ET GAGNEZ !

En s’inscrivant sur place auprès d’un bénévole du COFJQ – 2022, tous les participants courront la chance de remporter un prix parmi les suivants : une nuitée en basse saison au chalet perché offerte par le parc côtier Kiskotuk (valeur de 85 $), une sortie guidée en kayak sur la rivière du Loup offerte par Zone Aventure (valeur de 40 $) et des parties de 18 trous et 9 trous offertes par le Club de golf de Rivière-du-Loup. Sur mention de leur abonnement, les membres du Fan Club 2021 doubleront leurs chances dans le tirage.

QUELQUES RÈGLES... POUR RESTER EN SANTÉ

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, les sportifs (et les moins sportifs !) devront se déplacer en bulle familiale et veiller à conserver une distance d’au moins deux mètres avec les autres participants. Dans toutes les zones, les personnes qui se présenteront en compagnie d’une personne extérieure à leur bulle familiale devront porter un masque, à moins de respecter en tout temps une distance d’au moins deux mètres. Tous les participants sont néanmoins invités à se munir d’un masque afin de pouvoir entrer au pavillon d’accueil et d’utiliser le bloc sanitaire, au besoin. Les bénévoles du COFJQ – 2022 désinfecteront le matériel, incluant l’équipement de vélo de montagne, entre chaque utilisation.

Une carte du parc, incluant les moyens de s’y rendre, se trouve sur notre site web. Plus de détails seront diffusés pendant la semaine sur la page Facebook de l’événement. Il est à noter que l’activité sera annulée en cas de pluie abondante.

À PROPOS DE LA FINALE

Dotée d’un budget révisé d’environ 6,5 M$, la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du- Loup 2022 accueillera 3000 jeunes athlètes et plus de 1500 entraîneurs, accompagnateurs, officiels et missionnaires de partout au Québec, du 4 au 12 mars 2022. Plus de 2000 bénévoles et une trentaine d’employés en assureront le bon déroulement, sur le territoire des MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska.