COVID-19: 24 nouveaux cas au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce que 24 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés sur le territoire portant le total à 2 572 cas depuis le début de la pandémie. Il y a 261 cas actifs au Bas-Saint-Laurent.

La MRC de Rivière-du-Loup domine le nombre de nouveaux cas avec 8, elle est suivie par la MRC des Basques avec 7 cas et de la MRC de Kamouraska avec 5 cas. Suit la MRC de Rimouski-Neigette avec 4 cas et celle de La Mitis et de la Matapédia avec 1 cas chacune.

Selon la Santé publique, 2 276 personnes sont rétablies. La région compte 35 décès (stable) et 4 hospitalisations en lien avec la COVID-19 à Rimouski, dont 1 aux soins intensifs. Pas moins de 1 232 tests de dépistage ont été réalisés dimanche.

Cas par MRC :

Kamouraska 409 (+5) Rivière-du-Loup 777 (+8) Témiscouata 198 Les Basques 66 (+7) Rimouski-Neigette 657 (+4) La Mitis 148 (+1) La Matanie 232 (-1) La Matapédia 63 (+1) Indéterminés 22 (-1) Bas-Saint-Laurent 2572

