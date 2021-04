COVID-19: vigie au Centre hospitalier régional du Grand-Portage

Une vigie est présentement en cours au 4e étage (chirurgie) du Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup en raison d’un cas positif. Ce patient était hospitalisé depuis au moins trois semaines au CHRGP lorsqu’il a reçu un résultat de test de dépistage positif à la COVID-19, le 16 avril.

Son co-chambreur a reçu un résultat négatif au test de dépistage. Selon le conseiller en communication du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, des équipes supplémentaires en prévention et contrôle des infections ont été déployées sur place. Les 26 travailleurs de la santé et médecins (dont 5 contacts étroits) ont été contactés par la santé publique et seront dépistés. La source d’acquisition du virus est inconnue pour le moment.

Tous les usagers du 4e étage se sont avérés négatifs. Des contrôles de tests de dépistage seront réalisés dans 5 et 12 jours. «On assurera un suivi pendant plusieurs jours. On est chanceux, ça semble contrôlé et limité grâce aux mesures qui sont en place», ajoute M. Turmel. La vigie est mise en place pour une durée de 14 jours afin de prévenir une potentielle éclosion en milieu de soins.