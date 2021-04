Traverse de l'Île-Verte - Reprise du service maritime avec le NM Peter-Fraser

La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle et les résidents de l'Île-Verte que le service par traversier reprendra le lundi 19 avril 2021 entre Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (île) et le village de L'Isle-Verte selon l'horaire régulier si les conditions météorologiques le permettent.

À noter que le service héliporté, effectué par Héli Mistral, sera disponible les 19 et 21 avril inclusivement et selon l'horaire habituel afin de permettre à la clientèle et aux résidents de faire leur transition saisonnière. Les conditions de transport, l'horaire et les tarifs sont disponibles au helimistral.com.

Pour plus de renseignements sur l'horaire de la traverse maritime ou pour réserver une place à bord, les clients sont invités à consulter le site Internet de la Société Inter-Rives de l'Île-Verte, partenaire de la STQ, au traverseileverte.quebec ou à téléphoner au 418 898-2843.

Il est également possible de s'abonner au service d'alertes de la STQ au traversiers.com pour être informé en temps réel des modifications au service.

MESURES SANITAIRES

La STQ tient à rappeler à sa clientèle les mesures sanitaires à respecter afin de limiter la propagation de la COVID-19 :

Le port du masque est obligatoire en tout temps dans les gares et sur les navires de la STQ incluant les ponts extérieurs pour les clients de 10 ans et plus.

Il est important de conserver une distance de deux mètres avec les autres clients et les employés en tout temps;

Paiement par carte (débit ou crédit) privilégié et fortement encouragé;

Le navire peut accueillir 25 piétons ou cyclistes en sus des occupants des véhicules pour un total de 70 passagers maximum;

Le salon des passagers est limité à 18 personnes afin d'assurer la distanciation physique. Il sera important de prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques si la capacité maximale du salon des passagers est atteinte afin de pouvoir demeurer sur le pont du navire au besoin;

Les clients sont invités à demeurer dans leur véhicule pendant la traversée afin d'éviter le plus possible les interactions entre les personnes;

Les gares fluviales ouvriront une heure avant l'heure prévue des traversées et demeureront ouvertes 30 minutes après le départ du navire;

Deux clients seront admis simultanément dans la gare fluviale de L'Isle-Verte et ils devront quitter immédiatement après leur réservation;

La gare de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs pourra accueillir un maximum de trois clients au comptoir et cinq clients dans la salle d'attente.