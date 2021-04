Un artiste fait don d’une œuvre pour la Semaine de l’action bénévole

L’artiste Xavier Labrie a offert au Centre d’action bénévole (CAB) des Seigneuries à Rivière-du-Loup une œuvre unique à saveur locale, afin de souligner l’action bénévole sous toutes ses formes.

L’œuvre est installée de manière permanente dans le bureau du directeur au bénévolat du CAB, Justin Labrie. Les personnes intéressées à s’impliquer bénévolement et les bénévoles déjà actifs pourront la voir lors d’un futur passage.

Les employés, bénévoles et administrateurs du CAB remercient chaleureusement l’artiste pour ce cadeau bien spécial.

UNE SYMBOLIQUE INSPIRANTE

La rivière est utilisée pour imager l’action bienfaitrice au sein de la communauté. Par le mouvement de l’eau, on dit que l’humain est un être en développement constant, qu’il évolue au contact des obstacles, comme l’eau le fait en passant près des roches. Quand le courant s’accélère, la force extraordinaire de l’eau révèle tout son pouvoir. Bien canalisée, elle permet de transformer le mouvement en énergie.

Dans le bénévolat, la personne est invitée à offrir sa force, son talent, sa couleur. Entrainée par la masse de gens en mouvement, une énergie contagieuse envahie toutes les gouttes d’eau. La chute représente le point culminant d’un extraordinaire voyage. Le barrage, c’est la construction humaine qui permet d’orienter l’énergie au bon endroit. Il y a plus de trente ans, des membres de la communauté ont créé le CAB, afin qu’il porte le mandat de promouvoir l’action bénévole, en plus d’organiser concrètement une aide importante pour les plus vulnérables. Encore aujourd’hui, le CAB accueille des gens bien intentionnés et les oriente vers un contexte bénévole favorable selon leurs goûts. Ce sont tous les organismes qui en bénéficient, créant le filet social pour chaque personne qui a besoin d’aide à un moment ou un autre.

UN HOMMAGE À SON PÈRE

En choisissant le sujet du Parc des chutes, l’artiste rend aussi hommage à son père. Paul-Aimé Labrie était l’opérateur de la centrale électrique, de sa réouverture en 1995 jusqu’en 2011, au moment où il décéda subitement. Il s’agit d’un lieu qu’il a bien connu et qui lui rappelle la bonté, la vaillance et la fierté de son père.

Xavier Labrie est titulaire d'un baccalauréat interdisciplinaire en arts de l'Université du Québec à Chicoutimi. Membre actif du collectif Voir à l'Est et du centre d'artistes Caravansérail, il a participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives, à différents concours et ses œuvres font partie de plusieurs collections privées. Il a reçu la mention Cultura de la Ville de Rivière-du-Loup pour «Jeune relève». Il a été sélectionné par le Conseil des arts et des lettres du Québec pour une résidence de deux mois en Autriche en septembre prochain. Pour voir d’autres créations, consulter son site web xavierlabrie.com.