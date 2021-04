Près de 200 000 $ pour adapter les milieux de vie à la réalité des ainés

La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent Marie-Eve Proulx se réjouit que la ministre responsable des Ainés et des Proches aidants, Marguerite Blais, accorde une aide financière totalisant 199 066 $ à la région du Bas-Saint-Laurent à la suite de l’appel de projets du programme Québec ami des ainés (QADA).

Cette somme est attribuée à la communauté pour soutenir les projets locaux ou régionaux suivants : 138 800 $ pour le projet Les grands jardins – un réseau de solidarité pour nos aînés du Comité de développement de Saint-Jean-de-Cherbourg et 60 266 $ pour le projet Entrainement adapté pour nos ainés du Cercle des fermières de Saint-Pacôme.

«Les projets retenus dans le cadre de la démarche QADA démontrent l’engagement de la communauté envers leurs ainés. Les organismes proposent des initiatives innovantes qui dynamisent les milieux de vie et permettent de briser l’isolement. Les communautés auront accès à des lieux qui favorisent leur épanouissement, et ce, de manière durable», a commenté par communiqué de presse Marie-Eve Proulx, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent.

Le programme QADA a pour but d’offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des ainés et à contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif. Le dernier appel de projets s’est déroulé du 31 aout au 21 octobre 2020. Au total, l’aide financière octroyée est de près de 7,2 M$.