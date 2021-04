Lancement de la vidéo de sensibilisation à la COVID-19 destinée aux jeunes

Voir la galerie de photos

La MRC dévoile une vidéo destinée aux jeunes dans le cadre d’une campagne de sensibilisation pour limiter la propagation du virus de la COVID-19 et ses variants, diffusée sur les médias sociaux.



C’est dans les locaux du collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup que cinq jeunes se sont prêtés au jeu en participant au tournage de la vidéo, créée par la MRC de Rivière-du-Loup, sous la direction artistique d’Experia productions, une jeune entreprise de la région.



Le conseil de la MRC a, depuis le début de la pandémie, enchaîné les messages et les campagnes de sensibilisation, tous destinés à l’ensemble de la population adulte de la région. «Cette fois-ci, nous voulions donner une voix aux jeunes, entendre ce qu’ils ont à dire et leur donner une occasion d’envoyer un message d’espoir aux autres jeunes» précise le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé.



«C’est difficile sur le moral tous ces confinements, déconfinements, les tests, les masques, la distanciation, mais j’ai espoir que si chacun de nous met du sien, on s’approchera de plus en plus de la fin de cette pandémie» souligne Angéline Dion, une des participantes de la vidéo.



Les jeunes subissent, eux aussi, comme le reste de la population, les inconvénients qu’engendre cette pandémie, tant sur le plan personnel que sur le plan académique. Un des objectifs de la vidéo est de les rejoindre et de les encourager à poursuivre leurs efforts pour limiter la propagation du virus.



«On parle souvent des jeunes qui ne suivent pas les consignes, mais on oublie aussi de souligner tous les autres qui les suivent et qui ont le goût de passer à autre chose eux aussi» ajoute Monsieur Lagacé.



Pour visionner la vidéo via Facebook : https://fb.watch/4J_-gZsKmX/



La MRC de Rivière-du-Loup tient à remercier les jeunes qui ont participé au tournage ainsi que la direction du collège Notre-Dame pour le prêt de locaux.