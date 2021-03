Une nouvelle étape vers l’acquisition du Manoir Fraser

Le processus d’acquisition du Manoir Fraser se poursuit pour la Ville de Rivière-du-Loup. Les élus louperivois ont autorisé la mairesse Sylvie Vignet à signer une lettre afin de confirmer l’intention de la Ville de faire l’achat du bâtiment historique, lundi soir, en séance du conseil municipal.

Cette lettre d’intention, destinée à l’Héritage canadien du Québec, propriétaire des lieux, est accompagnée d’une offre d’achat de 328 000 $. Notons que ce montant reste en deçà de l’évaluation d’environ 567 000 $, puisqu’il prend en compte des sommes déjà investies par la Ville dans sa restauration passée.

La mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, se réjouit à l’idée que ce bâtiment patrimonial important dans l’histoire louperivoise puisse bientôt appartenir à la Ville.

Selon elle, l’acquisition permettra d’assurer la protection et la mise en valeur du site pour les citoyens et la clientèle touristique. Elle explique qu’il est actuellement délicat d’investir l’argent des citoyens dans ce bâtiment, alors qu’il n’est pas la propriété de la Ville.

«Quand on vu que [la fondation] Héritage canadien du Québec avait une ouverture à se départir de bâtiments de grande valeur, on s’est dit qu’il fallait tenter notre chance», a partagé Mme Vignet. «C’est un atout majeur de rétention touristique et il a une très belle valeur. On a vu une opportunité et on a levé la main», a-t-elle ajouté.

L’offre d’achat doit maintenant être approuvée par Patrimoine Canada, mais ce ne serait qu’une formalité. Si tout se déroule pour le mieux, la transaction devrait être officialisée d’ici la fin de l’année 2022.

Le seigneur Fraserville (maintenant Rivière-du-Loup), Alexandre Fraser, a fait l’acquisition du Manoir en 1834. Il a été habité par ses descendants pendant 155 ans. Le Domaine seigneurial Fraser a été classé site patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications en 1991. L’Héritage canadien du Québec en a fait l’acquisition en 1979 et en 1996, le Manoir Fraser a été restauré et converti en centre d’interprétation ouvert au public.