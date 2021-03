L’alpha POP, bien plus que des mots!

C’est sous le thème « L’alpha POP : bien + que des mots » que l’on souligne au début avril de chaque année la Semaine de l’alphabétisation populaire. À l’occasion de cette 5e édition, qui se tient cette année du 29 mars au 2 avril 2021, ABC des Portages, organisme d’alphabétisation populaire de la région, souligne l’engagement et la persévérance de ses participants partout sur le territoire.

L’alphabétisation populaire est une pratique qui consiste à accompagner les adultes peu alphabétisés dans l’acquisition de diverses compétences pour améliorer leur condition de vie. En effet, ces personnes présentent souvent des facteurs de vulnérabilité dans plusieurs sphères de leur vie : travail, santé, exclusion sociale, etc. C’est pourquoi en plus des apprentissages académiques, différents thèmes liés à la vie fonctionnelle et à la citoyenneté sont abordés.

ABC des Portages est l’un des 75 groupes membres du Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ). Le RGPAQ a été créé en 1981 pour lutter contre l’analphabétisme, défendre les droits des personnes peu alphabétisées et promouvoir l’alphabétisation populaire.

Un groupe d’alpha POP, c’est un milieu de vie pour apprendre, et bien plus que des mots!

Pour toute information, contactez ABC des Portages au 418 862-9998.