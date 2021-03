Un pas de plus pour la réfection de la rue Commerciale à Témiscouata-sur-le-Lac

Le projet de réfection de deux parties de la rue Commerciale à Témiscouata-sur-le-Lac a franchi une nouvelle étape le 17 mars avec l’ouverture des soumissions. L’entreprise Les Excavations Léon Chouinard et Fils, qui a des installations à Grand-Métis et à Rimouski, a déposé la plus basse soumission à 6 117 163 $, avant taxes.

Il y a eu six soumissionnaires dont celle la plus élevée soumise par le Groupe Michel Leclerc de Sherbrooke à 7 299 000 $. La Ville va maintenant s’assurer de la conformité de la plus basse soumission reçue. «Son adoption devrait se faire par le conseil municipal à sa séance du 12 avril, plutôt que le 6 avril comme c’était prévu au départ», a précisé le maire Gaétan Ouellet.

«On est satisfait, c’est en cible avec nos prévisions», a noté le maire. Le règlement d’emprunt s’élève à 8 171 000 $, incluant tous les frais. La Ville recevra une subvention de près de 4 M$ à cet effet. De plus, les taxes seront remboursées en partie dans ce projet, soit 100 % pour la TPS et 50 % pour la TVQ.

Le projet comprend donc la réfection de la rue Commerciale sur une distance de 1,4 kilomètre dans le quartier Cabano, dont 1,2 kilomètre pour la structure de rue (de l’arrêt près du bâtiment du service ambulancier jusqu’à la pharmacie) et 0.2 kilomètre supplémentaire en asphaltage en direction sud.

La portion située dans le quartier Notre-Dame-du-Lac a aussi été allongée, de 800 mètres à un kilomètre. Les travaux de réfection de la rue partiront de la Station Service Michaud jusqu’à l’église, puis du pavage sur 200 mètres additionnels jusqu’à l’intersection de la rue menant au traversier.