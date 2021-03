La réfection du Stade de la Cité des Jeunes progresse 

Les travaux de réfection du Stade de la Cité des Jeunes avancent bien. Selon Pascal Tremblay, directeur du Service des communications de la Ville de Rivière-du-Loup, les travailleurs arrivent maintenant dans la phase de finition, alors que les bandes et les sièges sont maintenant prêts à être installés.

Des travaux de peinture et de céramique auront également lieu au cours des prochains jours. «Quant à la portion bureau du Service des loisirs, les divisions en placoplâtre, les installations mécaniques et électriques et l’ascenseur occuperont les travailleurs cette semaine et la semaine prochaine», précise M. Tremblay.

Lundi, les élus louperivois ont approuvé de nouveaux ordres de changement, portant le total des dépassements supplémentaires à plus de 564 000 $ pour le projet. Au début février, l’administration municipale avait estimé que ceux-ci atteindraient plus de 800 000 $ d’ici la fin du chantier, une somme qui concorde néanmoins avec les prévisions.