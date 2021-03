« J’ai trouvé ma place dans le bois » - Xavier Bolduc

La Table sectorielle de concertation en aménagement forestier (TSCAF) du Bas-Saint-Laurent dresse un bilan positif de sa première année de mise en œuvre du Projet d’expérimentation de nouveaux modes de rémunération des ouvriers forestiers.

Plus de 80 travailleurs sont engagés dans cette initiative unique au Québec, notamment 11 jeunes qui découvrent les métiers liés à l’aménagement forestier. Cette expérience novatrice est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

C’est le cas de Xavier Bolduc, inscrit au projet dans la catégorie des ouvriers débutants, qui indique avoir trouvé le métier de ses rêves. «L’expérience nous assure que durant 3 ans, on est payé à l’heure et non à forfait. Ça nous permet d’apprendre sans le stress du rendement, puis de découvrir tous les aspects du métier que j’adore! On donne une possibilité à nos arbres de grandir, puis d’un terrain à l’autre, c’est toujours différent. On est formé sur le terrain, donc on apprend rapidement. Moi j’ai trouvé ma place et c’est dans le bois», explique-t-il avec enthousiasme.

La participation de ce jeune travailleur répond ainsi à l’un des objectifs du projet qui consiste à assurer une relève de la main-d’œuvre en aménagement forestier. Ce bilan de première année indique également la satisfaction d’un nombre important de travailleurs expérimentés à l’égard des conditions offertes et des modes de rémunération proposés qui reconnaissent les années d’expérience. Trois formules de rémunération sont en effet expérimentées : ouvriers débutants (rémunération à taux horaire), ouvriers expérimentés (rémunération mixte composée d’une base salariale garantie et d’une prime au rendement), ouvriers vétérans (rémunération à taux horaire établie selon un historique de production du travailleur). S’ajoutent des avantages sociaux, notamment la contribution à un REER et l’accès à des congés mobiles facilitant la conciliation travail-famille.

Des places sont disponibles pour les personnes intéressées à participer au projet dès ce printemps. Il s’agit de soumettre sa candidature au crdbsl.org/foret ou de communiquer directement auprès des employeurs suivants : Groupement forestier du Grand-Portage (418 495-2054), Groupement forestier de Témiscouata (418 899-6673), Groupement forestier Métis-Neigette (418 798-8851) et la Société d’exploitation des ressources de la Vallée (418 562-4172). Les mesures de distanciation physique, recommandées par la Direction de la santé publique, sont respectées.