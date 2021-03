La popote roulante : un service essentiel !

Pour souligner l’édition 2021 de la Semaine des popotes roulantes du 14 au 20 mars, le Centre d’action bénévole des Seigneuries (CAB) a invité des élus municipaux à essayer le service le temps d’un repas. Tous et toutes ont souligné le bon goût des plats et la qualité du service offert par les bénévoles à la livraison. Unanimement, ils et elles invitent les gens qui en ont besoin à demander cette aide.

Saviez-vous que la popote roulante propose des repas complets et équilibrés livrés à domicile sur l’heure du midi ? En plus de fournir une alimentation saine à coût modique, la popote roulante assure une vigie auprès des usagers, lesquels vivent souvent seuls ou sont en situation de vulnérabilité.

Plus que jamais cette année, la popote roulante a prouvé qu’elle jouait un rôle essentiel dans la communauté. Les mesures de confinement ayant particulièrement affecté la vie de la population desservie, elle a vu les demandes de service augmenter significativement. Tout en adaptant ses façons de faire afin de respecter les consignes sanitaires de la Santé Publique, elle a réussi à augmenter sa production et à répondre aux besoins. Ce sont plus de 275 personnes qui ont pu compter cette année sur des bénévoles de cœur et des cuisiniers(ères) chevronné(e)s, afin de continuer à bien manger en toute sécurité. La situation dans laquelle nous a plongé la pandémie démontre la nécessité de ce service et c’est pourquoi le thème de l’édition 2021 «Les popotes roulantes : un service essentiel !», rappelle clairement ce fait.

COMMENT DEMANDER LE SERVICE ?

Pour obtenir davantage d’informations ou pour effectuer une inscription pour vous ou pour l’un de vos proches, communiquez avec le CAB au 418-867-3130 poste 212. Le service est offert à toute personne en perte d’autonomie ou à mobilité réduite en raison de l’âge, de maladies physiques ou mentales, ou d’incapacités permanentes ou temporaires.

Les repas sont disponibles pour livraison deux ou trois jours par semaine à un prix variant entre 7 et 10 $ selon les municipalités. Les municipalités desservies sont Rivière-du-Loup, Cacouna, St-Arsène, St-Épiphane, St-Paul-de-la-Croix, St-Hubert, St-Cyprien, St-Antonin et Notre-Dame-du-Portage. Si vous demeurez à L’Isle-Verte, St-Modeste ou St-François-Xavier-de-Viger, vous pouvez mentionner votre intérêt pour une éventuelle desserte.