La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup appuie les démarches de l’entreprise Prelco 

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup réitère son appui à l’entreprise Prelco dans son projet de stationnement de remorques et salue les démarches de la Ville de Rivière-du-Loup qui s’est prononcée fermement en faveur du projet de modification demandée au règlement de zonage.

«Considérant l’importance des efforts déployés par l’entreprise pour proposer une solution respectueuse des préoccupations des citoyens du voisinage immédiat, et considérant l’importance de ce projet pour le développement de l’entreprise, il nous parait fondamental que ce projet puisse se réaliser», souligne d’emblée Marie-Hélène Collin, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

La présence d’un siège social d’une entreprise comme Prelco joue un rôle majeur dans l’économie locale et le projet proposé supporte le maintien et le développement de plus de 300 emplois directs, soit 20 millions de dollars en masse salariale, sans compter l’ensemble des retombées indirectes dans la communauté. Ce projet permettra à Prelco de poursuivre sa croissance et continuer à faire rayonner la région de par le monde.

«Il est clair que de permettre à Prelco de poursuivre son expansion grâce à cette modification engendra des retombées importantes pour le développement économique et social de notre ville», conclue Mme Collin.