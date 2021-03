La Maison des jeunes de Rivière-du-Loup dénonce une fausse campagne de sollicitation

La Maison des jeunes Le Dôme de Rivière-du-Loup a récemment été informée que des personnes non autorisées ont fait de la sollicitation porte-à-porte en son nom. La coordonnatrice Josée Ouellet est catégorique : il s’agit d’une fausse campagne de financement.

«Des citoyens qui ont fait preuve de vigilance nous ont informés de la situation parce qu’ils trouvaient cela nébuleux. Le porte-à-porte pour demander des dons, ça ne fait pas partie de nos habitudes», ajoute Mme Ouellet. Cette dernière souhaite que l’information circule et ainsi éviter que d’autres organismes soient ciblés par cette démarche frauduleuse.

La Maison des jeunes est déjà entrée en contact avec la Sûreté du Québec. Les personnes qui auraient été sollicitées sont aussi invitées à appeler la SQ. Les autres organismes jeunesse de la région ont aussi été mis au fait de la situation pour éviter des cas semblables. En cas de doute, les citoyens sont invités à communiquer directement avec la Maison des jeunes de Rivière-du-Loup au 418-867-2651.

«Nos prochaines campagnes de financement vont être bien identifiées et partagées à la population. Normalement, on fait de la vente de biens et de vêtements ou encore on organise des évènements de financement», précise Josée Ouellet.

En cette période de pandémie, la Maison des jeunes Le Dôme de Rivière-du-Loup organise de l’animation en ligne. Elle est ouverte malgré tout afin de soutenir les jeunes qui s'y présentent. Chaque samedi, des activités sportives extérieures sont organisées. Des patins à glace sont prêtés aux jeunes qui en font la demande.