« L’implication du gouvernement dans le projet d’Alstom est une excellente nouvelle» - Denis Tardif

Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata se réjouit de l’annonce faite ce matin par le ministre de l’Économie et de l’innovation, Pierre Fitzgibbon et de la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, pour l’usine d’Alstom à La Pocatière.

Bien que cette usine ne soit pas située dans la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata, plusieurs entrepreneurs d’ici offrent leurs services en impartition. Indirectement, cette annonce aura des impacts dans notre circonscription et favorisera assurément l’économie de plusieurs entrepreneurs de chez nous.

«Il est primordial de permettre à nos grands donneurs d’ouvrages la possibilité de se développer dans les régions du Québec et l’investissement du gouvernement à La Pocatière en est un très bon exemple. Il existe autour de ces grandes entreprises un énorme réseau de PME qui offrent leurs services et qui créent des emplois elles aussi. L’impact indirect de ce genre d’annonce ne peut qu’aider nos entrepreneurs à aller plus loin» a souligné M. Tardif.