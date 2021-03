Denis Tardif compense les GES créés par ses déplacements en 2019-2020

À l’instar de ses 124 collègues de l’Assemblée nationale, le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata a récemment compensé les gaz à effet de serre liés à ses déplacements et ceux de toute son équipe pour l’année 2019-2020.

Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, le député et son équipe ont parcouru pas moins de 29 542 km en voiture, ce qui représente 8,4 tonnes de GES qui seront compensées à 100 % par le député cette année. M. Tardif a choisi de débourser sa compensation aux solutions Will Inc., une entreprise qui réinvestit les crédits carbone dans les PME du Québec qui désirent réduire leur empreinte écologique et améliorer leurs opérations pour être plus écoresponsable.

L’Assemblée nationale du Québec est l’un des premiers parlements en Amérique du Nord à mettre sur pied un programme de compensation des GES pour toutes ses activités ainsi que pour l’ensemble de ses 125 députés. Le programme vise à compenser les impacts des déplacements ainsi que les GES qui pourraient être produits par l’opération des bureaux de circonscription, des édifices parlementaires et de l’opération des cabinets.

« L’environnement est l’une de mes principales préoccupations ce, depuis de nombreuses années. Lorsque l’Assemblée nationale a mis sur pied ce programme, je me suis empressé de faire les démarches afin de compenser les GES que nous pouvions créer. C’est le moins que nous puissions faire pour réduire notre impact sur l’environnement et vivre dans un monde meilleur» a souligné Denis Tardif.

Ce dernier, qui se fait un devoir de parcourir en long et en large la circonscription, s’est aussi dit heureux de pouvoir compenser les GES produits tant par son bureau que par lui-même aussi longtemps qu’il représentera la circonscription à Québec.