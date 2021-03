Le Cégep de Rivière-du-Loup adhère à l’Alliance Sport-Études

Le Cégep de Rivière-du-Loup réitère l'importance accordée à la réussite de ses étudiants-athlètes en annonçant son adhésion à l’Alliance Sport-Études. Ce programme soutient la réussite scolaire des athlètes québécois de haut niveau qui poursuivent des études collégiales ou universitaires.

Dès l’automne 2021, les étudiants-athlètes du Cégep de Rivière-du-Loup pourront profiter d’une bonification de services d’encadrement pédagogique qui les aideront à réussir leurs études collégiales tout en excellant dans la pratique de leur sport.

«Nous sommes très heureux de l’arrivée du Cégep de Rivière-du-Loup. Ce partenariat permettra notamment aux étudiants-athlètes membres de l’Alliance Sport-Études d’être admissibles aux bourses de la Fondation Sport-Études, de pouvoir s’inscrire à des cours spécifiquement conçus pour eux et de bénéficier d’un programme de parrainage. Nous avons très hâte de collaborer avec le personnel et les enseignants pour que les étudiants-athlètes puissent poursuivre le développement de leur plein potentiel scolaire et sportif», mentionne Sébastien Fyfe, directeur général de l’Alliance Sport-Études.

Pour Martine Riou, directrice adjointe des études au Cégep de Rivière-du-Loup, cette adhésion était naturelle. «Nos Portageuses et Portageurs bénéficient déjà̀ de plusieurs mesures et avantages comme l'aménagement des horaires de cours selon les entrainements, des cours d'éducation physique adaptés à la réalité́ de leur discipline sportive et à l'horaire des entrainements, la motivation des absences en classe selon le calendrier sportif et le suivi personnalisé avec un aide pédagogique individuel pour atteindre leurs objectifs scolaires. Joindre l'Alliance Sport-Études est cohérent avec nos valeurs, permet de bonifier notre offre de services pour les athlètes de haut niveau ainsi que l'encadrement qui leur est offert pour les encourager dans la réussite de leurs cours et de leur discipline sportive», a-t-elle souligné.