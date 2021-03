Prix reconnaissance Perce-neige 2021 : la période de mise en candidature est ouverte

À compter de ce 8 mars, les citoyens de Rivière-du-Loup sont invités à soumettre des candidatures aux prix Perce-neige, qui soulignent et félicitent l’excellence en matière d’intégration des personnes handicapées.

Ces distinctions municipales visent à reconnaitre formellement le travail et l’implication des personnes handicapées elles-mêmes, ainsi que les individus et entreprises qui portent une attention particulière aux principes d’accessibilité universelle.

Les candidatures doivent être reçues d’ici le 16 avril, 13 h. Le formulaire est disponible sur le site web de la Ville, à VilleRDL.ca sous Ville puis Prix et distinctions. Les catégories proposées sont :

Intégration socioprofessionnelle – Employeur

Intégration socioprofessionnelle – Employé

Implication sociale - Citoyen engagé

Implication sociale - Entreprise ou organisme

Implication sociale - Parents-Soutien

En plus de la détermination et de l’engagement, les critères de sélection reposent sur la réalisation des interventions ainsi que les impacts des actions sur les attitudes et les préjugés quant à l’intégration des personnes handicapées. Les prix seront décernés au mois de juin, à l’occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées.

Pour plus d’information, il est possible de communiquer avec Valérie Gauthier, responsable du plan d’action municipal visant l’intégration des personnes handicapées, au 418 862-0906 ou par courriel à [email protected]