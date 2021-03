Des démarches pour la conversion de l’église de Rivière-Bleue

La Municipalité de Rivière-Bleue et l’Assemblée de Fabrique de la paroisse St-Joseph (de la Rivière-Bleue) entament des démarches de conversion de l’église.

À l’automne 2018, la Fabrique a fait réaliser un carnet de santé du bâtiment construit en 1914 et démontrant les nombreux investissements à y faire à court et moyen terme. Le 27 mars 2019, la Fabrique a tenu une consultation auprès de ses paroissiens, afin de mettre en lumière les différents défis auxquels elle est confrontée quant au maintien de l’infrastructure religieuse et les solutions possibles pour la sauvegarde de l’église.

Dans les derniers jours, des pourparlers entre la Fabrique et la Municipalité ont permis de planifier les prochaines étapes et de valider la préfaisabilité des différents scénarios de projets, visant à ce que la Municipalité devienne locataire et/ou s’en porter acquéreur dans un avenir rapproché. Pour le moment, la Municipalité élabore un projet regroupant à la fois : le loisir, le communautaire et le culturel.

À la Municipalité de Rivière-Bleue, on insiste pour dire que localement il y a présentement une conjoncture favorable à la conversion de l’église, comme au sein des différentes fabriques au Québec d’ailleurs. Les histoires à succès également se multiplient dans la région. Le maire de l’endroit, Claude H. Pelletier confirme que la pandémie de COVID-19 a eu pour effet d’accélérer certaines réflexions quant à l’avenir de l’église de Rivière-Bleue : «La volonté de la Municipalité est de maintenir un équilibre entre la sauvegarde du patrimoine, l’accompagnement financier disponible et la capacité de payer des contribuables, et ce, à chacune des étapes de conversion et d’élaboration de projets.»

L’Assemblée de la Fabrique et la Municipalité de Rivière-Bleue partagent l’objectif de conserver l’accès à l’église à la communauté, qui a supporté avec cœur ce bien patrimonial pendant plus de 100 ans. Pour le moment, la Fabrique y conserve l’ensemble de ses activités régulières.

La Municipalité de Rivière-Bleue poursuit ses démarches auprès d’organismes publiques et tiendra ses citoyens informés de l’évolution des différentes actions mises en œuvre dans ce dossier.