Quelques précisions concernant les mesures d'assouplissement pour la relâche scolaire

En fonction des recommandations de la Santé publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux apporte certaines précisions importantes quant aux mesures d'assouplissement des consignes de prévention contre la COVID-19 pour la semaine de la relâche scolaire, qui sont entrées en vigueur le 26 février.

D'abord, les activités sportives ayant lieu dans des piscines intérieures publiques sont permises, mais limitées à la pratique individuelle, à deux ou entre les personnes résidant à la même adresse. Des cours individuels ou aux occupants d'une même résidence privée sont possibles.

Dans les régions en zone orange, où les restaurants peuvent recevoir des clients sous certaines conditions, toute boisson alcoolique ne pourra être servie qu'en accompagnement d'aliments.

Pour la semaine de relâche, on remarque la réouverture des cinémas, piscines publiques et patinoires intérieures ainsi que la reprise des activités sportives et récréatives à l'extérieur dans les lieux publics pour un maximum de huit personnes de résidences différentes. Les musées et bibliothèques sont aussi ouverts.

Dans les domiciles privés, une personne seule, avec ses enfants s'il y a lieu, peut se joindre aux personnes résidant à une seule autre adresse, à la condition de former un groupe stable. Les groupes ainsi formés devraient s'abstenir de se rassembler dans leurs domiciles avec toute autre personne qui ne fait pas partie du groupe.

Dans les régions se trouvant au palier orange, le couvre-feu entre 21 h 30 et 5 h est toujours en vigueur.