Place aux jeunes Kamouraska présente le balado «Place au Kamouraska»

Pour souligner son 30e anniversaire et faire vivre l’expérience des séjours exploratoires à distance, Place aux jeunes Kamouraska lance le balado «Place au Kamouraska».

Dans le contexte où les déplacements sont limités, Place aux Jeunes Kamouraska, en collaboration avec l’agence Visages régionaux, a produit un épisode audio d’une durée de 45 minutes comportant des témoignages de nouveaux arrivants, d’entrepreneurs et d’intervenants reconnus pour leur implication dans le Kamouraska. L’objectif est de dresser un portrait du dynamisme régional et d’inspirer les gens de l’extérieur qui souhaitent s’établir dans la région.

«Le balado est un outil de découverte du Kamouraska et une porte d’entrée vers le programme Place aux jeunes. Depuis quelques années, la demande est soutenue pour notre MRC. Le balado permet aux futurs et nouveaux arrivants de réfléchir et de rêver le Kamouraska comme milieu de vie», explique Louis Lahaye-Roy, agent de Place aux jeunes au Kamouraska.

Le Bas Saint-Laurent est une région qui bénéficie du fort engouement des jeunes diplômés à s’installer hors des grands centres urbains. Ce balado vise donc à inspirer les gens à faire le saut en région, à passer à l’action, et plus particulièrement, au Kamouraska. Forte de ses valeurs environnementales et sociales, la région du Kamouraska a tout pour plaire aux jeunes de 18-35 ans intéressés par un mode de vie différent. Le balado «Place au Kamouraska» est une occasion de découvrir ou redécouvrir la région, tout en suscitant le sentiment de fierté locale et en démontrant les nombreuses opportunités pour s’accomplir personnellement et professionnellement. Le balado «Place au Kamouraska» est disponible sur Spotify et iTunes.