Nouvelles installations pour l’École Saint-Modeste

La communauté de Saint-Modeste pourra compter sur de nouvelles installations éducatives et sportives. De fait, son école primaire sera complètement transformée. Le projet mis de l’avant par le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-du-Loup comprend un agrandissement de près de 1 400 mètres carrés où seront notamment logés un gymnase double, de nouvelles classes adaptées pour les tout-petits, un grand vestiaire, des blocs sanitaires et des bureaux administratifs.

Plusieurs travaux seront également effectués dans l’école existante pour ajouter des classes, une salle polyvalente ainsi que pour y réaménager le local du service de garde et la bibliothèque. Les classes existantes subiront aussi une cure de rajeunissement.

Récemment, le conseil d’administration du CSS a donné son aval pour ce projet. Les appels d’offres seront bientôt lancés en vue d’amorcer rapidement les travaux qui devraient être terminés pour l’automne 2022.

Soulignons que l’agrandissement de cette école était devenu nécessaire à la suite de l’augmentation du nombre d’élèves au cours des dernières années.

UNE ÉCOLE AGRANDIE

Au terme des travaux, l’École Saint-Modeste aura subi une transformation majeure afin de répondre aux besoins éducatifs, aux normes de construction en vigueur de même qu’aux nouvelles orientations du ministère de l’Éducation. L’accent a été mis sur la luminosité, la flexibilité des espaces, le confort et les concepts durables. L’architecture de l’agrandissement a été pensée pour s’harmoniser avec le bâtiment existant, tout en s’intégrant dans son environnement. L’école sera non seulement plus soignée, mais beaucoup plus actuelle avec ses espaces de fenestration tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La clientèle pourra bénéficier d’un large hall d’entrée donnant jour sur une aire commune adjacente au gymnase intégrant un grand escalier en bois. L’utilisation de cette matière est d’ailleurs un élément important du projet et très souvent apparent. L’emploi de matériaux produits au Québec comme l’ardoise et l’aluminium est aussi prévu. De plus, le bâtiment pourra compter sur un nouveau système de ventilation ainsi que sur de nouvelles installations électriques et mécaniques dans un souci d’assurer la pérennité du bâtiment.

Pour le directeur général du CSS, monsieur Antoine Déry, ce sont les élèves, les membres du personnel, les parents et toute la communauté qui seront les grands bénéficiaires de ce projet d’investissement majeur.

«Les élèves se retrouveront bientôt dans un environnement exceptionnel qui proposera des espaces flexibles, tout en hauteur et baignés de lumière. Les matériaux bruts seront mis en valeur. Ils donneront un cachet unique à cet établissement qui se retrouve au cœur de cette municipalité. Le projet proposé par notre équipe des ressources matérielles a été planifié pour faciliter l’entretien de cette infrastructure tout en assurant sa durabilité dans le temps. Il aura sûrement un effet positif sur les apprentissages et le bien-être de nos enfants ainsi que sur le confort de notre personnel. Enfin, le gymnase double, tout comme ses différents équipements, seront accessibles pour l’ensemble de la communauté.»

Notons en terminant que l’équipe-école a été mise à contribution dans le processus de consultation pour l’approbation des plans et devis. Ce projet sera financé par le ministère de l’Éducation dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2019-2029 et par l’enveloppe de maintien des bâtiments 2020-2021.

ÉCOLE SAINT-MODESTE



Cette école accueille annuellement plus de 140 élèves de la prématernelle à la sixième année. Elle fait partie du CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup qui offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Ce centre couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Elle compte plus de 900 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves.