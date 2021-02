Une semaine de relâche sécuritaire et tout aussi amusante à Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac propose une programmation haute en couleur pour la semaine de relâche du 26 février au 7 mars 2021. Tout en respectant les mesures mises en place en lien avec la COVID-19, cette semaine offrira une panoplie d’activités variées à faire de façon libre et autonome.

Cette programmation offre aux citoyens une belle liberté dans leur horaire. En effet, plusieurs activités sont disponibles en tout temps, que ce soit à l’extérieur ou encore dans le confort de la maison. Lors de Mission Sasquatch, les jeunes de 8 ans et plus sont invités à se creuser les méninges afin d’élucider le mystère des bottes disparues dans le Parc Clair Soleil. Une panoplie de jeux de société est également offerte en location, sur réservation, durant toute la semaine. De plus, plusieurs paniers d’activités seront distribués aux citoyens afin de stimuler la créativité des jeunes et de les faire bouger. La Giboulée est d’ailleurs toujours en place avec sa programmation hivernale complète.

PRIORITÉ : BOUGER

Pour inciter les gens à profiter de l’extérieur, lors des deux fins de semaine de la relâche, plusieurs vélos à pneus surdimensionnés sont accessibles aux citoyens, sur réservation, au parc de la Marina, de 10 h à 16 h. Plusieurs soirées de randonnée aux flambeaux sur le pont de glace seront organisées afin de profiter du ciel étoilé. Il sera possible de profiter de cette activité du vendredi au dimanche, les 26, 27, 28 février et les 5, 6, 7 mars, de 10 h à 21 h.

Plusieurs autres activités telles qu’un cours de dessin, un bingo et bien d’autres seront mises en œuvre pour le plus grand plaisir des citoyens. Certaines activités comportent des places limitées et fonctionnent par réservation ([email protected]). Pour découvrir la programmation complète, consultez le www.temiscouatasurlelac.ca.