Rivière-Bleue mise sur des équipements de loisir spécialisés pour demeurer attractive

La Municipalité de Rivière-Bleue a annoncé des investissements de près de 100 000 $ pour l’achat d’équipements de loisir spécialisés tels qu’un trampoline géant (de style jumping pillow) et un simulateur de golf.

Le trampoline d’une superficie de 38 par 30 pieds sera installé au Parc

intergénérationnel. Celui-ci est accessible par la rue des Pins Est. Profitant d’un partenariat avec la Municipalité, les élèves de l’École Notre-Dame-de-Grâce pourront aussi bénéficier de ces infrastructures haut en couleur pendant un certain moment en période scolaire.

«L’objectif est de maintenir ce grand intérêt pour notre Parc intergénérationnel. Il est beau, accessible et sécuritaire. L’an passé nous avons investi dans des jeux d’eau qui, lors des grandes chaleurs de 2020, ont été plus qu’appréciés par la population et surtout par les enfants du village», mentionne le maire de la Municipalité, Claude H. Pelletier.

Quant au simulateur de golf, son achat est motivé d’une part, par la création d’une activité rassembleuse pour les gens de tous âges en période hivernale surtout, et par le fait même, de susciter l’intérêt de la pratique de ce sport dans la région. Sise entre deux secteurs possédant un terrain de golf (Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Pohénégamook), la Municipalité de Rivière-Bleue s’est inspirée des toutes dernières technologies dans ce domaine sur le marché. Il permettra tant aux apprentis qu’aux experts de parfaire leur technique de jeu sur une représentation virtuelle 3D de plusieurs terrains de golf existant réellement à travers le monde, et ce, dans des conditions climatiques variées. Pour le moment, le lieu d’installation du simulateur n’est pas encore connu. Différentes options sont à l’étude. Une décision sera prise dans les prochaines semaines.