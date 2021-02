Un sondage téléphonique réalisé auprès des Louperivois 

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite connaître l’avis et la satisfaction des citoyens sur les services municipaux rendus par les différentes équipes qui composent l’administration municipale. Un grand sondage téléphonique sera mené au cours des prochains jours, permettant aux résidents de s’exprimer sur différents sujets.

L’exercice, «très important» selon la mairesse Sylvie Vignet, sera effectué par la firme Info Ressource de Trois-Pistoles. Dès le 23 février, pour une période d’environ deux semaines, deux sondeurs passeront des appels chez les gens de la ville afin d’obtenir leur opinion sur la façon dont ils reçoivent et utilisent les services municipaux, notamment les services à la clientèle.

«Nous profiterons aussi de l’occasion pour sonder les citoyens sur d’autres sujets de l’actualité courante, notamment la traverse de Rivière-du-Loup/Saint-Siméon, le développement économique et l’utilisation du bac brun», a expliqué la mairesse Sylvie Vignet.

Un tel sondage n’a pas été mené à Rivière-du-Loup depuis plusieurs années. Les données recueillies serviront à l’élaboration de la future planification stratégique de Rivière-du-Loup, un engagement pris par la direction générale de la Ville et dont l’adoption est prévue plus tard cette année.

«Ça va être un outil excessivement important. Quand nous avons été élus, il y a 4 ans, on voulait faire preuve de dynamisme et se rapprocher des citoyens. On a apporté différents changements et maintenant, c’est le moment de connaître leur avis sur ce qui a été fait», a ajouté Mme Vignet.

Notez que l’appel pourrait provenir d’un numéro inconnu. La Ville de Rivière-du-Loup assure aussi que les réponses recueillies demeureront anonymes et confidentielles.