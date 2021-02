Caserne incendie de Rivière-du-Loup : la subvention ne sera pas bonifiée

La demande de la Ville de Rivière-du-Loup afin d’obtenir une aide financière plus importante de la part du gouvernement pour son projet de nouvelle caserne incendie n’a pas été acceptée.

Il y a quelques mois, les élus avaient transmis une deuxième requête au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH) afin de demander une modification au programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM), faisant valoir l’iniquité qu’il créait entre les municipalités

Selon ce programme, les municipalités de 25 000 habitants et moins pouvaient recevoir une subvention couvrant jusqu’à 65 % des frais admissibles liés à la construction d’une nouvelle caserne, jusqu’à un maximum de cinq millions de dollars.

La Ville de Rivière-du-Loup souhaitait essentiellement que le seuil soit augmenté, lui permettant de mettre la main sur davantage de sous du gouvernement. Elle estimait qu’un projet de cinq millions de dollars n’était pas réaliste pour répondre aux besoins du milieu et que le ministère devrait couvrir les frais admissibles d’un projet plus important comme le sien.

«C’est certain qu’il y a de la déception. Nous avons fait toutes les étapes possibles et imaginables dans ce dossier. Notre situation à la Ville de Rivière-du-Loup fait en sorte que nos citoyens vivent une iniquité parce que nous devons desservir plus que notre population de 20 000 habitants, avec les ententes des municipalités avoisinantes. On a aussi un centre de formation reconnu au Bas-Saint-Laurent et des gardes en caserne qui font en sorte que le projet coute plus cher que 5 M$. Dans ce programme (RECIM) c’était impossible de modifier les critères», a réagi la mairesse Sylvie Vignet, lundi.

Dans le cadre du programme RÉCIM du MAMH, la Ville de Rivière-du-Loup recevra une subvention de 3 250 000 $ pour la nouvelle caserne. L’excédent des couts devra être assumé par la ville à 100 %. Selon le Plan quinquennal d'immobilisations (PQI), l’estimation est de 7,584 M$ pour ce projet.

Rappelons que la nouvelle caserne incendie de Rivière-du-Loup accueillera tout l’état-major du Service de sécurité incendie actuel, ce qui en fera «un édifice d’importance capitale pour la Ville», estime Pascal Tremblay, directeur du Service des communications. Elle comprendra des espaces de formation pour répondre aux exigences de l’École des pompiers du Québec et permettra d’accueillir des pompiers 24 h sur 24 qui assureront une garde permanente en caserne, ainsi qu’une centrale de mesures d’urgence et de nombreux équipements (camions, bateau, etc.).

Selon Mme Vignet, les arguments de la Ville ont été entendus du côté du MAMH. Elle souhaite que ce débat puisse éventuellement aider d’autres municipalités qui voudront profiter du programme dans une situation similaire.

Actuellement, la Ville est toujours à l’étape des plans et devis préliminaires pour son projet de nouvelle caserne.