Une nouvelle vie pour l’église de Notre-Dame-des-Neiges

L’église Saint-Jean-Baptiste de Notre-Dame-des-Neiges, dans la MRC des Basques, a retenu l’attention des membres de l’organisme sans but lucratif Les Trois Tobins, Piero Jean, Yannick Ouellet et Jacques Rioux. Une offre d’achat a été transmise à la Fabrique l’hiver dernier et la transaction devait être officialisée le 22 février.

Piero Jean, un résident de Saint-Mathieu-de-Rioux, explique qu’il souhaite redonner vie à ce bâtiment, alors que de nombreuses églises sont mises en vente ou transformées un peu partout au Québec. «On veut en faire une salle de spectacle pour des groupes de rock ou de country et un lieu d’entreposage au sous-sol. On pourrait aussi louer la salle pour des séances de kinésiothérapie, par exemple. Plusieurs autres choses peuvent s’y rattacher, on cherche des promoteurs qui seraient intéressés à louer la salle», explique M. Jean. Les projets à développer au fil du temps, lorsque la transaction sera officialisée.

De son côté, le maire de la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, Jean-Marie Dugas, s’est dit ouvert à collaborer avec l’organisme afin d’accompagner le futur projet et d’assurer le respect de la règlementation municipale.

La situation géographique avantageuse de l’église, près de la rivière Trois-Pistoles et sa proximité avec la route 132 ont aussi encouragé l’organisme sans but lucratif à en faire l’acquisition. Le bâtiment patrimonial dont la structure est faite en bois a été construit en 1907.