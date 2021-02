Les syndicats FTQ manifestent leur soutien aux employés de la santé à Rivière-du-Loup

Des représentants de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ainsi que ses syndicats affiliés ont manifesté leur soutien aux employés de la santé de Rivière-du-Loup ce vendredi 19 février. Un cortège de voitures s’est arrêté en face du CHSLD de Chauffailles et du Centre hospitalier régional du Grand-Portage en avant-midi.

Les militants sont sortis de leur véhicule et certains se sont adressés aux gens à l’intérieur du bâtiment avec un porte-voix. Cette tournée des établissements de la santé et de l’éducation du Québec est réalisée sur le thème «Toujours debout». Les véhicules, une dizaine environ, se sont déplacés au CHSLD de Chauffailles vers 10 h 30 pour ensuite se rendre au Centre hospitalier régional du Grand-Portage. La tournée s’est poursuivie à Rimouski où deux établissements ont été visités. Par cette action, les représentants syndicaux voulaient souligner le courage et le dévouement du personnel du secteur public qui, malgré la pandémie, sont toujours au poste et toujours debout pour servir la population.

La FTQ a profité de l’occasion pour rappeler que les travailleuses et travailleurs que représentent ses organisations sont sans contrat de travail depuis mars 2020. On a d’ailleurs souligné quelques éléments de négociation: la moyenne salariale des employés du secteur public (FTQ) est de 36 155 $ ; la moyenne salariale des employés occasionnels et temporaires (FTQ) du secteur public (autres que réguliers) est de 28 490 $ ; le retard salarial du secteur public (FTQ) est de 9,2 %; le pourcentage de femmes représentées (FTQ) est de 73,7 % ; le pourcentage de travailleurs et travailleuses qui n’ont pas de permanence ou de poste à temps complet (FTQ) est de 43,2 %.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 membres.