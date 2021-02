Une relâche haute en couleurs… Même en orange!

La Ville de Rivière-du-Loup lance ce vendredi sa programmation d’activités hivernales des prochaines semaines, incluant l’incontournable et fort attendue Semaine en famille présentée par Berger.

La nouvelle programmation propose des activités principalement axées sur le plein air, l’animation virtuelle ou à réaliser en bulle familiale. Naviguant à travers les diverses contraintes sanitaires en vigueur, le Service loisirs, culture et communautaire a su relever le défi et présenter une programmation étoffée qui saura ravir les familles au cours du congé scolaire. Elle renferme également des activités pour les faire patienter jusque-là, puis profiter ensuite des joies de l’hiver jusqu’à la fin du mois de mars.

En grande nouveauté, un Cherche et trouve géant prendra place le long du sentier principal du parc des Chutes dès le 28 février. Les familles auront plusieurs semaines pour le découvrir et se lancer à la recherche des animaux fantastiques, plus grands que nature, qui se sont échappés des livres d’histoires enchantées. Les plus téméraires ont rendez-vous le 20 mars, pour retracer les animaux disparus à la lueur des flambeaux!

Parmi les autres faits saillants, mentionnons la présentation de trois films familiaux au cinéma Princesse, dont Les Croods II et la nouveauté québécoise Félix et le trésor de Morgäa, un rallye en raquette, des glissades nocturnes à la pente Frontenac avec animation musicale et éclairage, une trousse de bricolage préparée par la Bibliothèque Françoise-Bédard, des contes d’hiver lus par la Fée des neiges aux tout-petits, ainsi que de l’initiation à la magie, au fatbike et au hockey. La traditionnelle disco-patin sera pour sa part de retour au Centre Premier Tech, alors que plusieurs plages horaires seront proposées pour maximiser le nombre de participants tout en respectant la distanciation.

Des partenaires ajoutent également leur touche à la programmation. Parmi ceux-ci, le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec – RDL 2022, qui invite à retrouver Lou parmi d’autres mascottes représentant les 50 ans d’histoire des Jeux du Québec ainsi qu’à s’élancer sur la glace le temps d’un patinage libre animé. Saluons également les collaborations du Club de soccer Le Mondial, du Club cycliste La Meute, du Collège Notre-Dame, du Club de hockey Les Albatros, du Musée du Bas-Saint-Laurent, de la Manne rouge, je récolte! et ses partenaires du comité jardins.

L’édition 2021 a pu compter sur le renouvellement de la contribution de Berger, partenaire officiel. «Nous sommes fières de nous joindre à nouveau à la Ville de Rivière-du-Loup pour sa programmation de la Semaine en famille. Malgré la situation exceptionnelle que nous vivons, les familles de notre région auront la possibilité de bénéficier d’une programmation aussi diversifiée que dynamique. En tant que 3e génération d’une entreprise familiale, et mères de jeunes enfants, c’est un plaisir de s’associer à la Semaine en famille et contribuer à en faire une formidable expérience», affirment Mélissa et Valérie Berger, co-présidentes-directrices générales de Berger.

La programmation complète peut être consultée au VilleRDL.ca. La plupart des activités sont offertes gratuitement, sinon à prix modique. Plus que jamais en cette année pandémique, l’inscription est obligatoire pour la majeure partie des activités et les places sont limitées selon les consignes sanitaires. L’inscription se déroulera via la plateforme Mes loisirs en ligne accessible depuis le VilleRDL.ca/MesLoisirs, du samedi 20 février 6 h au mercredi 24 février 23 h. S’il demeure de la place dans certains groupes ou plages horaires à ce moment, ceux-ci pourraient demeurer ouverts plus tardivement.

Il est à noter en terminant que les infrastructures extérieures seront également accessibles tant que la température le permettra : glissade en tube, patinoires de quartiers, anneaux de glace et sentiers de ski de fond et de raquette à Saint-Ludger.