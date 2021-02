Une version 2.0 pour le projet «Un toit pour nous»

Il y a près d’un an, l'organisme Trajectoires Hommes du KRTB lançait son année 2020 en lion avec la présentation de son projet «Un toit pour nous». Plus de douze mois plus tard, l’impact de la pandémie a été ressenti, mais la nouvelle année est signe d’espoir et de renouveau pour cette initiative.

Trajectoires Hommes du KRTB a annoncé, par voie de communiqué de presse, vouloir redémarrer ce projet. L’organisme explique cependant que la situation actuelle a entrainé des changements et qu’il devra dorénavant faire cavalier seul vers sa réalisation, puisque le Centre Prévention Suicide du KRTB, impliqué depuis le début, a été contraint de se désister.

«Dû à la COVID et à l’augmentation des demandes d’aide, des changements s’opèrent au CPS. Ils ont présentement un besoin criant d’agrandir leur milieu de travail le plus rapidement possible. Également, la réalité de trouver une bâtisse pour loger les deux organismes est difficilement réalisable dû à l’ampleur des besoins de chacun. Et penser à une construction neuve serait beaucoup trop coûteux», a expliqué Luc Forest, directeur de Trajectoires Hommes du KRTB.

Il ajoute que le Centre Prévention Suicide du KRTB continue de croire au projet «Un toit pour nous» et qu’il demeurera collaborateur de ce dernier, notamment en matière de services et de partenariat.

«Nous vous reviendrons bientôt avec d’autres nouvelles. Ce projet mijote depuis une dizaine d’années. Il n’allait certainement pas s’éteindre à cause de cette pandémie. À tous ceux et celles qui ont mis énergie, temps et argent, nous leur disons encore merci. Ils n’ont qu’à bien se tenir, Trajectoires Hommes du KRTB et son projet revient encore plus fort et déterminé», a conclu M. Forest.