Persévérance scolaire : l’engagement de Suzon Tanguay et Alain Dugas souligné

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le Conseil des maires de la MRC de Témiscouata a souligné l’engagement et la contribution exceptionnelle de Suzon Tanguay, conseillère en orientation au Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, ainsi que celle de Alain Dugas, président du Ballon sur glace mineur du Témiscouata.

Mme Tanguay travaille avec passion au service de la persévérance scolaire de ses élèves. Son dévouement au fil des années est lui-même un modèle de persévérance et d’engagement pour les élèves finissants. Elle conseille et accompagne les jeunes dans leur démarche d’orientation d’études post-secondaires. Elle est également au cœur de la mise sur pied du procédurier pour la persévérance scolaire du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

«Une femme d’une grande expérience, disponible et dévouée, qui est très appréciée pour ses qualités d’accompagnatrice. Elle offre un précieux soutien aux élèves et c’est tout le milieu scolaire qui bénéficie de sa grande expertise. Mme Suzon Tanguay sait guider les jeunes dans une période charnière pour leur avenir, où ils ont besoin d’un appui solide et stimulant», mentionne Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata.

M. Dugas s’est impliqué énormément pour le développement et la promotion du ballon sur glace au Témiscouata. Ce sport a été un important moteur de persévérance scolaire. M. Dugas a également été un professeur d’éducation physique très engagé dans la réussite de ses élèves. En faisant la promotion de tous les sports et en favorisant le plaisir plutôt que la compétition, il a su toucher le cœur de nombreuses cohortes d’élèves. Il a été un coach, un mentor et un initiateur pour de nombreux jeunes qui ont trouvé dans le sport scolaire et parascolaire, une bouée pour leurs études. Grâce à sa popularité, le ballon sur glace est depuis cinq ans, un programme sportif offert à l’École secondaire de Cabano.

«Reconnu pour son engagement et son dynamisme, il joue un rôle significatif dans notre milieu et dans le parcours de plusieurs jeunes. Il est un bénévole apprécié de tous et impliqué depuis de nombreuses années au Témiscouata. Le ballon sur glace offre une belle visibilité à notre coin de pays et ce, à travers le monde entier! Tout cela est possible grâce à la vision de M. Alain Dugas, un homme de cœur, dévoué pour les jeunes et leur réussite scolaire», ajoute madame Sirois.

Un certificat honorifique leur a été remis, suite à leur présentation lors de la séance du Conseil des maires de la MRC de Témiscouata, qui s’est tenue par visioconférence le 8 février dernier.