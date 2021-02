Odeurs à Témiscouata-sur-le-Lac : Cascades assure travailler à un correctif

L'entreprise Cascades Emballage Carton-Caisse-Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac ne se met pas la tête dans le sable et assure être bien au fait que des «odeurs inhabituelles» se dégagent de son usine depuis quelques semaines. Elle confirme d'ailleurs déployer tous les efforts nécessaires afin de corriger cette situation le plus rapidement possible.

Dans un message publié par la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, Marco Dubé, directeur de l'usine, a pris les devants et s'est excusé du désagrément causé auprès des citoyens du secteur Cabano. Ces derniers jours, certains d'entre eux ont manifesté leur mécontentement, n'hésitant pas à porter plainte auprès de l'administration municipale.

«Nous prenons ce problème au sérieux et c’est pourquoi, avec nos experts techniques, nous avons posé plusieurs gestes qui devraient permettre une amélioration et un retour rapide à la normale», a déclaré M. Dubé.

Parmi les gestes posés, l'entreprise mentionne notamment avoir réduit l’effluent de l’usine de façon à diminuer les quantités d’eau qui doivent être traitées par le système d’épuration des eaux usées. Un plan d’action afin d’améliorer l’efficacité du traitement des eaux et d’éliminer les odeurs a également été mis en place.