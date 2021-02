Une formation marketing pour les entreprises de l’Est-du-Québec 

Le consortium des services de formation continue des cégeps de Rivière-du-Loup, de Matane et de la Gaspésie et des Îles, Groupe Collegia, a annoncé le lancement d’un nouveau programme de formation spécialisé en marketing, ce mardi 16 février.

Cette formation sera donnée par l’entreprise de communication-marketing Bombes Créatives de Matane dans les prochaines semaines. Elle s’adresse aux travailleurs autonomes, aux petites et grandes entreprises, tout comme aux organismes à but non lucratif.

Les premiers cours commenceront le 4 mars et s’étendront sur une période de cinq semaines, à raison de deux heures hebdomadaires. En plus d’apprentissages théoriques, les organisations travailleront sur un projet, une idée ou un défi marketing de leur choix, notamment grâce à la boussole marketingTM, un outil développé par l’entreprise matanaise.

«Avec une formation de dix heures, axée sur les besoins des entreprises, nous pensons que c’est un produit très adapté pour notre milieu économique et nous sommes confiants que ce sera très populaire», a expliqué le directeur de Groupe Collegia – Cégep de Rivière-du-Loup, François Provost, soulignant que la formation vient compléter l’offre de service actuelle dans la région.

Pour le lancement de ce programme, le Cégep de Rivière-du-Loup espère rejoindre 30 organisations. Celles-ci seront réparties dans différents groupes formés selon les domaines d’activités, si bien qu’une entreprise de la région pourrait ainsi être appelée à suivre la formation en compagnie d’organisations de la Gaspésie et de la Matanie, par exemple.

Groupe Collegia espère que cette formation, que l’on estime en phase avec les objectifs de relance économique, suscite un bel engouement dans l’Est-du-Québec et que d’autres cohortes puissent être formées dans les prochains mois.