Chambres recherchées pour les étudiants au Témiscouata

Alors que les établissements d’enseignement postsecondaire du Témiscouata prennent de l’expansion et accueillent de plus en plus d’étudiants provenant de l’extérieur, trouver un logement peut s’avérer être un vrai casse-tête.

Pour pallier à cette problématique, les partenaires associés au sein du projet Espace Campus lancent un appel à la mobilisation et invitent les résidents témiscouatains disposant d’une chambre privée vacante à l’offrir en location à un étudiant.

Le taux d’inoccupation des logements a atteint un sommet record dans plusieurs villes et municipalités du Québec, depuis quelques années. Une situation qui tend à s’accentuer dans les régions rurales en raison de la crise sanitaire. Au Témiscouata, difficile de trouver un logement disponible à la location. La demande est forte et l’offre est réellement insuffisante.

L’invitation est principalement lancée aux propriétaires d’habitations qui demeurent à proximité des Centres de formation postsecondaires, c’est-à-dire Dégelis, Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano et Pohénégamook, quartier Sully.

«Nous sommes conscients que dans le contexte actuel de la pandémie, il peut y avoir des réticences de la part des propriétaires à accueillir des étudiants dans leur domicile. Malgré ce contexte, les partenaires d’Espace Campus misent sur la collaboration et la solidarité des propriétaires de résidences pour constituer une liste de chambres disponibles d’ici le mois de juin prochain. De cette façon, nous pourrons répondre aux éventuelles demandes des étudiants qui ont fait le choix de poursuivre leurs études au Témiscouata pour la session d’automne 2021», a-t-on souligné.

Si cette opportunité vous intéresse, veuillez communiquer au bureau d’Espace Campus soit par courriel au [email protected] ou encore par téléphone au 418 854-0604 poste 5034.