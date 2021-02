La RIDT a géré son développement en 2020

En 2020, la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT) a poursuivi ses investissements, connu une croissance importante des activités dans l’ensemble de ses écocentres et a su gérer efficacement ses différentes ressources et partenariats.

Ainsi, sur son site de Dégelis, elle a investi près de 500 000 $ dans la construction d’un nouveau bâtiment de 4 200 pieds carrés. Ce bâtiment permet d’y regrouper les matières recyclables avant leur transport dans de plus grosses remorques vers le centre de tri de la Société VIA. En plus de diminuer les distances de transport de 54 000 kilomètres chaque année, il permettra de trier certaines matières spécifiques et offrira une solution de stockage temporaire en cas de besoin.

Une nouvelle cellule d’enfouissement étanche a aussi été construite pour un cout de 1,8 millions de dollars. Il s’agit de la seconde partie prévue qui devrait avoir une durée de vie d’une dizaine d’années. Au total, le lieu d’enfouissement de la RIDT situé à Dégelis devrait pouvoir être exploité jusqu’en 2045.

60 % DES DÉCHETS ONT ÉVITÉ L’ENFOUISSEMENT

Fait important, 60 % de l’ensemble des déchets générés dans la région ont évité l’enfouissement grâce aux services mis en place et aux gestes posés par les citoyens et entreprises. Pour 2020, il y a eu : plus de 30 500 utilisateurs dans les 4 écocentres; 5 100 tonnes de matériaux recyclés ou valorisés par les écocentres; 2 200 tonnes de matières recyclables envoyées au centre de tri suite aux collectes.

Pour 2021, deux principaux dossiers retiendront l’attention du conseil d’administration et de la direction, soit la gestion des matières organiques et l’exploration des possibilités pour optimiser les opérations de transport et de logistique. Un comité spécial d’élus a d’ailleurs été formé pour ce dossier.

Soulignons que la RIDT propose une multitude de solutions pour éviter l’enfouissement tel que écocentres, dépôts municipaux pour diverses matières, collecte du recyclage, tri des tubulures d’érablières, prêt/vente de vaisselle écologique, valorisation des surplus de textiles des comptoirs de linge, des biens réutilisables et des boues de fosses septiques.

Finalement, rappelons que la RIDT possède l’ensemble des compétences municipales pour la gestion des matières résiduelles au Témiscouata. Elle est formée d’un conseil d’administration avec 19 élus en provenance de chacune des municipalités membres, le tout sous la présidence de Yves Lebel et sous la direction de Maxime Groleau.