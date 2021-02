Lancement du projet « J’aide mon voisin » au Témiscouata

La démarche Voisins Solidaires du Centre d’action bénévole Région Témis, en collaboration avec la Municipalité de Rivière-Bleue, des Villes de Dégelis et de Pohénégamook, annonce la mise sur pied du projet «J'aide mon voisin», dont l'objectif est d’encourager la solidarité au sein de la communauté.

En cette période difficile, certaines personnes peuvent se sentir de plus en plus isolées, vivre de la détresse et hésiter à solliciter du soutien. C'est pourquoi on invite tous les citoyens à faire preuve de bienveillance en prenant le temps de communiquer régulièrement avec un(des) voisin(s) dans leur quartier.

On leur suggère de téléphoner ou d’envoyer un texto; d’instaurer un système d’avertissement, entre voisins, pour signifier quand on a besoin d’aide (ex. stores fermés = j’ai besoin d’aide); de se présenter à un(des) voisin(s) pour la première fois tout en offrant son support si besoin; poser des gestes de gentillesse.

«J’aide mon voisin» est une démarche citoyenne qui touche et concerne tout le monde! Faire le bien autour de nous et prendre conscience des gens qui nous entourent, que ces derniers soient en détresse ou non. Tout geste, aussi petit soit-il, peut contribuer à rassurer une personne qui vit des difficultés, voire même lui sauver la vie!

Surveillez la page Facebook de Voisins Solidaires, vous pourrez y voir différentes initiatives et on vous invite à y partager les vôtres.

Avec la participation financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Québec ami des aînés, Voisins Solidaires est une démarche qui vise à développer la vie communautaire dans les municipalités par des actions concrètes qui favorisent les échanges entre voisins. Prendre soin de ses voisins, c'est assurer une sécurité en permanence dans notre quartier.